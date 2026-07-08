يبدأ اليوم تداول أسهم شركة مسقا للاستثمار السعودية، العاملة بقطاع التطوير العقاري، في السوق الموازية "نمو".

وتداول السهم عند 6.20 ريال للسهم في بداية التداولات.

وتعد مسقا أول شركة يتم إدراجها وتداولها في نمو هذا العام.

تأسست الشركة في 2020، وتعمل في التطوير العقاري بما يشمل: سكني، تجاري و صناعي ومقرها الرياض. ولدى الشركة أكثر من 13 مشروع وتقدم خدمات تشمل المقاولات، التطوير للغير، والوساطة العقارية، وفق موقعها الرسمي.

خلفيات تشمل تفاصيل الطرح

(وفق بيانات رسمية)

- طرحت الشركة 11.1 مليون سهم للاكتتاب بما يمثل 10% من إجمالي رأسمالها.

- الطرح خصص للمستثمرين المؤهلين، وهي الفئة التي تتضمن بحسب التعريف الوارد في نشرة الطرح المؤسسات والأفراء. وتتضمن مؤسسات مالية، الحكومة، الجهات التابعة للحكومة، الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليجي، صناديق الاستثمار والمستثمرين الأفراد.

- حُدد سعر السهم عند 6 ريال للسهم الواحد.

- جرت فترة الاكتتاب بين 17 و24 يونيو 2026.

- تم تغطية الاكتتاب بنسبة 144.59%.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: وياسمين صالح، للتواصل:zawya.arabic@lseg.com)

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