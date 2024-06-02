* تم التحديث بتفاصيل



بدأ، يوم الأحد، الطرح العام الثانوي لحصة 0.64% من أسهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 26.7 و29 ريال سعودي (7.12 و7.73 دولار) للسهم الواحد.

وبذلك قد تصل قيمة الأسهم في الطرح الثانوي إلى 44.8 مليار ريال (نحو 12 مليار دولار).

وبحسب بيان للبورصة السعودية الأحد من شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب للطرح، فقد بدأت الأحد عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات وستستمر حتى يوم الخميس، على أن تبدأ فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين الأفراد يوم الاثنين (3 يونيو) وحتى يوم الأربعاء المقبل (5 يونيو).

يأتي الإعلان عن الطرح الثانوي لأسهم أرامكو فيما تسعى الشركة إلى تعزيز طاقتها الإنتاجية من النفط وزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز لتلبية الطلب على الطاقة.

وكان الطرح العام الأولي لأرامكو في عام 2019، ووصف بأنه أكبر عملية طرح عام أولي في العالم، وجمعت منه الشركة 25.6 مليار دولار، وباعت في وقت لاحق أسهم إضافية ليبلغ إجمالي ما جمعته 29.4 مليار دولار.

ملخص عن الطرح الثانوي

(بحسب إفصاحات والموقع الإلكتروني لأرامكو)

- يشمل الطرح 1.545 مليار سهم من أسهم أرامكو، وهي أكبر شركة نفط في العالم، وتبلغ قيمتها السوقية 2.25 تريليون دولار.

- تمتلك الحكومة السعودية حاليا 82.19% من أسهم أرامكو، وستنخفض تلك الحصة عند إتمام الطرح الثانوي إلى 81.55% أو إلى حوالي 81.48% في حال ممارسة خيار التخصيص الإضافي لأسهم.

- تتضمن عملية الطرح إمكانية ممارسة خيار التخصيص الإضافي لأسهم وستمثل أسهم الطرح عندئذ 0.7% من أسهم الشركة المصدرة.

- سيتم تخصيص نحو 10% من الطرح الجديد، باستثناء خيار التخصيص الإضافي، للمستثمرين الأفراد بشرط وجود طلب كاف من المستثمرين الأفراد.

- ستحصل الحكومة على كامل صافي متحصلات الطرح ولن تحصل الشركة على أي متحصلات من الطرح ولن يترتب على الطرح أي تخفيض في نسبة الأسهم المملوكة للمساهمين الآخرين في الشركة.

- يتوقع إعلان السعر النهائي للطرح يوم الجمعة المقبل (7 يونيو).

- من المتوقع بدء التداول على أسهم الطرح في البورصة السعودية يوم الأحد المقبل (9 يونيو).





(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا