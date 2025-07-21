تنوي شركة الوطنية للطباعة المصرية، تنفيذ طرح عام أولي لأسهمها في بورصة مصر، وفق بيان تلقت زاوية عربي نسخة منه.

ويعود الزخم للبورصة المصرية هذا العام. وسيكون هذا ثاني طرح عام أولي في 2025 بعد شركة بنيان للتنمية والتجارة، بالإضافة إلى إدراجين مباشرين لأسهم شركتي جوجرين وفاليو.

تأسست شركة الوطنية للطباعة - التابعة لشركة القلعة المصرية المدرجة في البورصة - عام 2006، ويبلغ رأسمالها نحو 211.7 مليون جنيه (4.3 مليون دولار) وتعمل في السوق المصري من خلال 4 شركات تابعة، في مجال الطباعة والتغليف وإنتاج الكرتون.

وسبق أن أعلنت القلعة عن نيتها لطرح أسهم الوطنية للطباعة في البورصة المصرية، لكن العملية لم تسير بسرعة نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حسب تقارير إعلامية.



تفاصيل أكثر

(وفق البيان)

- سيتم طرح نحو 21.2 مليون سهم تمثل حصة 10% من رأسمال الشركة.

- سيتم تخصيص نصف الأسهم المطروحة للبيع لصالح المستثمر السعودي عمران محمد العمران، في شكل اكتتاب خاص.

- أما النصف المتبقي من الأسهم سيتم بيعها من خلال اكتتاب عام.

- يتوقع فتح باب الاكتتاب العام بين 27 – 31 يوليو الجاري.

- لم تعلن الشركة بعد عن النطاق السعري المحتمل للسهم أو الحصيلة المستهدفة.

- وفق بيانات صادرة عن الشركة هذا الشهر، تبلغ القيمة العادلة للسهم 28.27 جنيه.

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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