تدرس السعودية إنشاء مؤشر جديد للمعادن والتعدين، يضم شركات تعمل في هذا القطاع، في البورصة السعودية التي تضم سوقين رئيسي وثانوي، وفقا لما قاله وزير الصناعة والمعادن السعودي بندر بن إبراهيم الخريف لرويترز، الجمعة.

وسيضم المؤشر شركات إنتاج الذهب والصلب والمعادن النفيسة.

على هامش المؤتمر الدولي للتعدين والموارد في سيدني، قال الخريف لرويترز، إن وفد السعودية تحدث مع مسؤولين أستراليين، عن مؤشر التعدين، على غرار المؤشر الفرعي الأسترالي الذي يضم شركات تعدين بما في ذلك منتجي الذهب.

تتطلع السعودية لتوسيع قطاع مواردها بعيدا عن الهيدروكربونات، في إطار خطتها لتنويع مصادر الدخل والاقتصاد غير النفطي بما في ذلك استكشاف المعادن.

وقال الخريف للوكالة: "إنه شيء ندرسه... لكننا لم نحسم أمرنا بعد بشأن ما إذا كان سينجح"، فيما لم يذكر عدد الشركات التي من المحتمل أن يتم تضمينها في المؤشر.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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