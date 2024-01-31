رفعت الإمارات، أسعار بيع البنزين بأنواعه خلال شهر فبراير 2024، بنسب بين 1.8% و2% بينما خفضت سعر بيع الديزل بنحو 0.3% مقارنة بأسعار يناير، وفقا لبيانات مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات) التي تشغل محطات لتزويد الوقود، عبر إكس (تويتر سابقا) يوم الأربعاء.

وتطبق الإمارات - وهي من الدول المنتجة للنفط والتي استضافت نهاية 2023 مؤتمر المناخ COP28 - سياسة تحرير أسعار الوقود منذ أغسطس 2015، وتعتمد آلية للتسعير ترتبط بأسعار النفط الخام العالمية.

الأسعار الجديدة لشهر فبراير 2024:

- سعر بيع لتر الديزل سيصبح 2.99 درهم بدلا من 3.00 درهم في يناير.

- سعر بيع لتر بنزين إي بلس 91 سيصبح 2.69 درهم بدلا من 2.64 درهم.

- سعر بيع لتر بنزين 95 (خصوصي) سيصبح 2.76 درهم بدلا من 2.71 درهم.

- سعر بيع لتر بنزين 98 (ممتاز) سيصبح 2.88 درهم بدلا من 2.82 درهم.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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