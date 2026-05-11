*تم التحديث بتفاصيل

تترقب الأسواق مستقبل الحرب في إيران بعد أن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد إيران على مقترح ​أمريكي لإنهاء الحرب بأنه "غير مقبول".

لقطات من الأسواق

(وفق بيانات السوق)

خلال تعاملات الاثنين، قفزت أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الإمدادات في ظل ‌استمرار إغلاق مضيق هرمز بشكل شبه كامل، والذي يعبر منه نحو خمس النفط العالمي. وبحلول الساعة 12:10 ظهرا بتوقيت الإمارات، ارتفعت العقود ​الآجلة لخام برنت إلى 104.87 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لخام ​غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 98.81 دولار للبرميل.

أما الذهب فتراجع في المعاملات الفورية إلى 4,667 دولار للأونصة بحلول نفس التوقيت.

وبحلول نفس التوقيت، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنحو 0.4% فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 1%، فيما ارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.13% وتراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي 0.2%.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

