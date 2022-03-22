ارتفع سهم شركة النهدي السعودية الطبية، في أول يوم تداول في البورصة السعودية، يوم الثلاثاء، متخطياً 157 ريال ( 41.9 دولار) قبل أن يقلص مكاسبه إلى نحو 151 ريال (40.3 دولار).

وتجاوزت الاسهم المتداولة اليوم سعر131 ريال الذي حددته الشركة حين طرحت 30% من أسهمها للاكتتاب العام.

وتشهد السعودية زخم كبير في الطروحات العامة وسط إقبال كبير من المستثمرين على شراء الأسهم بتقييمات مرتفعة.

والنهدي هي ثاني شركة أدوية سعودية تطرح أسهمها في البورصة السعودية هذا العام بعد شركة الدواء للخدمات الطبية.

تأسست الشركة عام 1986 وهي تمتلك أكثر من 1000 صيدلية في مختلف مدن وقرى المملكة، كما أنها افتتحت صيدلية في دبي بالإمارات عام 2019. وتقدم النهدي أيضا خدمات الرعاية الصحية مثل التطبيب عن بعد والعيادات السريعة والرعاية الصحية المنزلية.

وبحسب بيانات الشركة فإنها تستحوذ على حوالي 10% من إجمالي عدد الصيدليات في السعودية.

والشركة مملوكة مناصفة بين شركة النهدي القابضة، والشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة "سدكو" وهي شركة تعمل في مجال الاستثمارات وإدارة الثروات.

وحققت الشركة إيرادات عام 2020 بلغت نحو 8.6 مليار ريال (2.3 مليار دولار) وأرباح صافية قُدرت بـ849 مليون ريال (226.4 مليون دولار).

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: rim.shamseddine@lseg.com)