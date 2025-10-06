ارتفعت مؤشرات بورصة الدار البيضاء بتعاملات الاثنين بدعم ارتفاع غالبية الأسهم البعيدة عن القطاع الصحي، في وقت تشهد المملكة المغربية احتجاجات شبابية تطالب بإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم زادت حدتها للمطالبة باستقالة الحكومة.

وانطلقت احتجاجات شبابية تقودها حركة "جيل زد 212" في المغرب تطالب بمحاربة الفساد وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم بعد وفاة 8 سيدات حوامل بعد تلقيهم علاج في مستشفى محلي، ما فتح الباب للحديث عن نقص الكوادر الطبية والحاجة لتحسين جودة القطاع.

الاحتجاجات بدأت كحركة إلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي ثم تحولت لمظاهرات في الشوارع.

أداء السوق

جاء ارتفاع مؤشرات بورصة الدار البيضاء الاثنين، بدعم من ارتفاع غالبية أسهم الشركات المدرجة والتي تتضمن عدة قطاعات بعيدة عن الصحة والتعليم التي تطالب الاحتاجاجات إصلاحهما.

وبحلول الساعة 1:55 ظهرا بتوقيت المغرب، ارتفع مؤشر مازي الرئيسي بنحو 1.9% ومؤشر مازي 20 الذي يتابع أداء أكبر 20 شركة في السوق، بأكثر من 2%.

وفيما يضم قطاع الصحة في البورصة شركتين فقط، تكبد سهم مجموعة أكديطال الصحية التي تبني وتدير مستشفيات في البلاد - والتي كانت أول شركة صحية تدرج في بورصة الدار البيضاء في 2022 - تراجع بنحو 1.8% ارتفع سهم فيسين التي تعمل في قطاع التجهيزات الطبية والتي أدرجت هذا العام بنسبة 4.7%.

وحسب تقارير إعلامية، يشهد سهم أكديطال تذبذب نتيجة مخاوف من فرض قيود حكومية على المستشفيات ضمن استجابة الحكومة لمطالب المحتجين وسط أنباء عن وقف إعانات استثمارية حكومية بملايين الدراهم للمستشفيات الخاصة.

(إعداد: وفاء بن موسى، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الاسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا