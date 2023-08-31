

أعلنت البورصة السعودية إدراج أسهم شركة منزل الورق السعودية في السوق الموازية (نمو)، الاثنين المقبل 4 سبتمبر، بحسب بيان الخميس.

وتنشط الإدراجات والطروحات في البورصة السعودية وأسواق الخليج في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا.

ويبلغ السعر الاسترشادي لتداول سهم الشركة في السوق الموازية 75 ريال سعودي (20 دولار)، وفق لمستند تسجيل أسهم الشركة.

و"نمو" هو سوق موازي ومنصة بديلة للشركات الراغبة بالإدراج بمتطلبات إدراج أقل.

وتعمل شركة منزل الورق، التي تأسست في 2014، في تصنيع علب الكرتون والصناديق بمختلف أنواعه وأشكاله في السعودية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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