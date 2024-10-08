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أسهم
أكتوبر ٨، ٢٠٢٤
أمين عام اتحاد أسواق المال العربية: البورصات العربية تتحسن بعد الأزمات ولا يجب ربط النقاش عن سوق الكربون بانعقاد مؤتمر المناخ
السعودية

وافد جديد للسوق.. "المتحدة الدولية القابضة" السعودية تطرح 30% من أسهمها في تداول

وافد جديد للسوق.. \"المتحدة الدولية القابضة\" السعودية تطرح 30% من أسهمها في تداول
وافد جديد للسوق.. \"المتحدة الدولية القابضة\" السعودية تطرح 30% من أسهمها في تداول
أسهم

تحليل سريع + تشارتات: أسواق الأسهم العربية تدخل في مربع المراوحة في ظل حالة من الترقب والتريث

تحليل سريع + تشارتات: أسواق الأسهم العربية تدخل في مربع المراوحة في ظل حالة من الترقب والتريث
تحليل سريع + تشارتات: أسواق الأسهم العربية تدخل في مربع المراوحة في ظل حالة من الترقب والتريث
أسهم

أهم التفاصيل عن تغطية اكتتاب أوكيو للاستكشاف والإنتاج العُمانية في نقاط

أهم التفاصيل عن تغطية اكتتاب أوكيو للاستكشاف والإنتاج العُمانية في نقاط
أهم التفاصيل عن تغطية اكتتاب أوكيو للاستكشاف والإنتاج العُمانية في نقاط
أسهم

تغطية اكتتاب أوكيو للاستكشاف والإنتاج العُمانية 2.4 مرة

تغطية اكتتاب أوكيو للاستكشاف والإنتاج العُمانية 2.4 مرة
تغطية اكتتاب أوكيو للاستكشاف والإنتاج العُمانية 2.4 مرة
مصر

مُحدث: عرض الاستحواذ على "دومتي" المصرية يقفز بأسهم قطاع الصناعات الغذائية ببورصة مصر

مُحدث: عرض الاستحواذ على \"دومتي\" المصرية يقفز بأسهم قطاع الصناعات الغذائية ببورصة مصر
مُحدث: عرض الاستحواذ على \"دومتي\" المصرية يقفز بأسهم قطاع الصناعات الغذائية ببورصة مصر
أسواق

مُحدث- الاكتتاب في "ايه دي ان اتش للتموين" بسوق أبوظبي للأوراق المالية يجمع 864 مليون درهم

مُحدث- الاكتتاب في \"ايه دي ان اتش للتموين\" بسوق أبوظبي للأوراق المالية يجمع 864 مليون درهم
مُحدث- الاكتتاب في \"ايه دي ان اتش للتموين\" بسوق أبوظبي للأوراق المالية يجمع 864 مليون درهم
أسهم

الأسواق العربية في سبتمبر: أداء جيد لأسواق الأسهم للشهر الرابع على التوالي وسط توقعات بأداء ضعيف خلال أكتوبر

الأسواق العربية في سبتمبر: أداء جيد لأسواق الأسهم للشهر الرابع على التوالي وسط توقعات بأداء ضعيف خلال أكتوبر
الأسواق العربية في سبتمبر: أداء جيد لأسواق الأسهم للشهر الرابع على التوالي وسط توقعات بأداء ضعيف خلال أكتوبر
فيديو

فيديو - أمين عام اتحاد أسواق المال العربية: البورصات العربية تتحسن بعد الأزمات ولا يجب ربط النقاش عن سوق الكربون بانعقاد مؤتمر المناخ

فيديو - أمين عام اتحاد أسواق المال العربية: البورصات العربية تتحسن بعد الأزمات ولا يجب ربط النقاش عن سوق الكربون بانعقاد مؤتمر المناخ
فيديو - أمين عام اتحاد أسواق المال العربية: البورصات العربية تتحسن بعد الأزمات ولا يجب ربط النقاش عن سوق الكربون بانعقاد مؤتمر المناخ
أسهم

طرح مرتقب لشركة تنمية وإدارة القرى الذكية في البورصة المصرية

طرح مرتقب لشركة تنمية وإدارة القرى الذكية في البورصة المصرية
طرح مرتقب لشركة تنمية وإدارة القرى الذكية في البورصة المصرية