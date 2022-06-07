

ارتفعت أسعار النفط الخام يوم الثلاثاء على خلفية التوقعات بانتعاش الطلب في الصين التي خففت من قيود كوفيد-19.

أما العامل الثاني لهذا الارتفاع تمثل في حالة من الشك من أن الزيادة التي أقرها تحالف (أوبك+) غير كافية لتلبية النقص في المعروض، وفقا لرويترز.

وزاد خام برنت 0.2% إلى 119.79 دولار وارتفع خام غرب تكساس بنسبة 0.3% إلى 118.81 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

وكانت الصين قد ألغت قيود الحركة على المواطنين في العاصمة بكين وشنغهاي، المركز التجاري وفتحت المطاعم لتقديم خدمة تناول الطعام يوم الاثنين.

تأتي هذه التطورات في وقت رفعت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، سعر البيع الرسمي لشهر يوليو (Official Selling Price- OSP) لخامها العربي الخفيف إلى آسيا.

(شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا