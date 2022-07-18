طغت المخاوف بشأن الإمدادات على قلق المستثمرين وارتفعت الأسعار يوم الاثنين في أولى تعاملات السوق بعد نهاية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية السبت، من دون تعهد وشيك لزيادة الإنتاج.

دعم انخفاض الدولار ارتفاع أسعار النفط على الرغم عن المخاوف من ركود اقتصادي عالمي وانخفاض الطلب على الوقود في الصين بعد احتمال حدوث إغلاق واسع النطاق لفيروس كوفيد -19 بسبب اكتشاف سلالة جديدة من متحور اوميكرون.

ارتفع خام برنت بنسبة 2.5% إلى 103.7 دولار للبرميل وارتفع خام غرب تكساس 2.4% ، ليصل إلى 99.9 دولار للبرميل، حسب رويترز.

كان بايدن يأمل - في زيارته الرسمية الأولى للشرق الأوسط – أن تستجيب السعودية ودول الخليج الأخرى المنتجة للنفط لزيادة الإنتاج كي تنخفض الأسعار.

لكن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أعاد التأكيد في كلمة ألقاها في قمة جمعته مع الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون ومصر والأردن والعراق عزم المملكة زيادة الطاقة الإنتاجية القصوى مشددا أن أي زيادة في الإنتاج عن هذا المستوى لن تكون ممكنة، في رسالة منه إلى ضرورة أن يستثمر العالم في النفط والغاز.

ينظر للسعودية كطوق نجاة في استقرار أسعار السوق حيث تملك مع الإمارات طاقة احتياط تمكنها من زيادة الإنتاج، لكن تتمسك الدولتان باتفاق دول أوبك بلس التي تجتمع في 3 أغسطس في اجتماع تترقبه الأسواق.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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