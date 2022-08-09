تراجعت أسعار النفط قليلا يوم الثلاثاء بعد أن أحرزت مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني بعض التقدم، ما قد يعني أن إيران قد تتمكن من تصدير المزيد من النفط الخام.

وانخفض كل من خام برنت 0.1% إلى 96.51 دولار للبرميل وخام غرب تكساس بنسبة 0.2% إلى 90.60 دولار للبرميل، حسب رويترز.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم في وقت متأخر من يوم الاثنين نصا "نهائيا" لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي يعود إلى عام 2015، في انتظار موافقة واشنطن وطهران على صيغته النهائية، وفقا لرويترز.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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