هوت أسعار العملات الرقمية المشفرة خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث انخفض سعر بيتكوين وهي أشهر العملات 14% إلى 27 ألف دولار، وانخفضت عملية ايثيريوم 23% إلى 1.8 ألف دولار يوم الخميس، وفقا لبيانات كوين ماركت كاب.



ووفقا لرويترز، انخفضت البيتكوين إلى أدنى مستوى لها في 16 شهر بعد أن كانت ارتفعت العام الماضي لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 69 ألف دولار في نوفمبر.



ويعكس الانخفاض تراجع أسهم التكنولوجيا.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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