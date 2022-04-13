قالت شركة أبوظبي القابضة ِADQ إن استحواذها على حصص في شركات مصرية كبرى يأتي تجسيدا لالتزام الشركة بدعم وتنمية الاقتصاد المصري على المدى الطويل.

وقامت الشركة أمس الثلاثاء بالاستحواذ على حصص في 5 شركات مدرجة بالبورصة المصرية تعمل في قطاعات مختلفة، في صفقات وصل مجموعها لما يقارب 2 مليار دولار.

وتأتي الصفقات "في إطار التزام "القابضة" (ADQ) بالاستثمار في تنمية الاقتصاد المصري على المدى البعيد، من خلال منصّتها الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة، والتي تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار"، بحسب بيان من الشركة اليوم.

وتزامن الإعلان عن الصفقات الشهر الماضي مع تخفيض البنك المركزي المصري لقيمة العملة المحلية ورفع سعر الفائدة لاستباق حدوث أزمة في العملة الصعبة بعد خروج مليارات من الاستثمارات الأجنبية من سوق الدين المصري إثر الحرب في أوكرانيا وارتفاع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي.

ويرى مراقبون أن الصفقات هي محاولة من حكومة الإمارات لدعم مصر وتحقيق أرباح مجزية في نفس الوقت، وذلك لانخفاض سعر الشركات التي تم الاستحواذ عليها مقارنة بالتقييمات المقدرة لها.

"ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر الشقيقة بروابط وثيقة تعززها العلاقات الاقتصادية والتجارية المتينة،" بحسب محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الإماراتية.

وتضمنت الشركات التي استحوذت فيها القابضة على حصص في البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في مصر، بالإضافة إلى فوري للمدفوعات، أبو قير للأسمدة، موبكو و الاسكندرية للحاويات.

وجاء في البيان: "منذ إطلاق منصّة الشراكة الاستثمارية الاستراتيجية بين "القابضة" (ADQ) وصندوق مصر السيادي…قمنا بتنفيذ العديد من الفرص الاستثمارية سعيًا لتحقيق فوائد تجارية قوية ونمو مستدام."



(إعداد: مريم عبد الغني، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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