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انطلقت يوم الأحد في مدينة شرم الشيخ بمصر الدورة الـ 27 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27"، بحضور قادة دول العالم والدول العربية.

وتستمر وقائع قمة المناخ حتى 18 نوفمبر الجاري، ويضم الحضور إلى جانب زعماء العالم، وزراء ونشطاء في مجال المناخ، وممثلي المجتمع المدني ورؤساء تنفيذيين، في القمة التي تهدف إلى الانتقال "من المفاوضات والتخطيط إلى التنفيذ" لكل تعهدات المناخ السابقة.

ويشارك رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان في القمة يرافقه وفد رسمي يضم عدد كبير من الوزراء وسفيرة الإمارات لدى مصر، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

كما سيشارك في القمة ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح ممثلا عن أمير البلاد، ويرافقه وفد رسمي، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

أما السعودية ستشارك في القمة بوفد من 6 وزراء إلى جانب مبعوث المناخ السعودي، يتقدمهم وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، بحسب ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط السعودية يوم الأحد.

وسيحضر القمة ممثلا عن سلطنة عُمان وزير الطاقة والمعادن العُماني سالم بن ناصر العوفي، بحسب وكالة الأنباء العُمانية الرسمية.



ويضم الحضور من دول الغرب، الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس وزراء هولندا مارك روته.



فيما أفادت تقارير لوسائل إعلام بينها صحيفة واشنطن بوست وهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أنه من غير المتوقع حضور رئيسي روسيا والصين، بينما ذكرت الصحيفة أنه يُتوقع أن يشارك مفاوض الصين لقضايا المناخ في القمة.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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