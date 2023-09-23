تراجع الناتج المحلي الإجمالي - بالأسعار الجارية - لسلطنة عُمان في الربع الثاني من العام الجاري بـ 9.5% على أساس سنوي، بضغط من تراجع الأنشطة النفطية.

وعُمان هي إحدى دول مجلس التعاون الخليجي وضمن تحالف دول أوبك بلس المصدرة للنفط. وتسعى إلى توسيع اقتصادها غير النفطي وجذب استثمارات مباشرة بعدما استفادت من زيادة صادراتها من النفط والغاز الطبيعي وارتفاع الأسعار خلال العام الماضي.

ووفقا لبيانات نقلتها وكالة الأنباء العمانية، السبت، سجل الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة نحو 10.85 مليار ريال عُماني ( 28.2 مليار دولار) بالربع الثاني من العام الجاري مقابل 11.1 مليار ريال في الربع الثاني من 2022.

وتراجعت الأنشطة النفطية لعُمان خلال الربع الثاني من 2023، بنسبة 18.3% على أساس سنوي، إلى 3.6 مليار ريال من نحو 4.5 مليار ريال في الربع المقارن.

كما تراجعت أيضا الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.6% إلى 6.9 مليار ريال بالربع الثاني من العام الجاري مقابل 7.1 مليار ريال في الربع الثاني من 2022.

وتتوقع سلطنة عُمان تسجيل عجز بقيمة 1.3 مليار ريال عُماني في عام 2023، وإيرادات بقيمة 10.05 مليار ريال، وأن تصل النفقات إلى 11.35 مليار ريال، بحسب تقديرات الميزانية العامة للسنة المالية 2023.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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