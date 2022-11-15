وقعت مصرعقود فعلية لإنشاء 8 مشروعات لإنتاج الوقود الأخضر بمنطقة السخنة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على هامش قمة المناخ COP27 التي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ، بحسب بيان مشترك للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة الكهرباء المصرية يوم الثلاثاء.

ووفق البيان، فإن هذه العقود الفعلية تأتي بعد توقيع مذكرات التفاهم سابقا، وستدخل العقود حيز التنفيذ بعد الانتهاء من دراسات الجدوى القانونية والفنية والمالية والتي تم التوافق عليها بين جميع الأطراف.

ما تفاصيل العقود؟

(وفق البيان)

1- عقد مع شركة سكاتك النرويجية لإقامة منشأة جديدة بمنطقة السخنة لتصنيع الأمونيا الخضراء بطاقة مليون طن سنويا قابلة للزيادة إلى 3 ملايين طن سنويا.

2- عقد مع شركة "رينيو باور" الهندية بالتعاون مع مؤسسة السويدي المصرية لإقامة مشروع لإنتاج الهيدروجين والأمونيا بإجمالي طاقة إنتاجية 1.1 مليون طن أمونيا خضراء سنويا، و220 ألف طن هيدروجين أخضر سنويا.

3- عقد مع شركة فورتسكيو فيوتشر إنداستريز الأسترالية لإقامة منشأة لإنتاج الأمونيا الخضراء، بطاقة إنتاجية إجمالية تتخطى مليوني طن سنويا.

4- عقد مع شركة "جلوباليك" البريطانية لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بإجمالي إنتاج متوقع يصل إلى مليوني طن سنويا.

5- عقد مع شركة " الفنار" السعودية لإقامة مصنع لإنتاج الوقود الأخضر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف طن سنويا.

6- عقد مع أميا باور الإماراتية لإنتاج 390 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا، حيث يبدأ التشغيل التجاري بنهاية 2025.

7- عقد مع تحالف شركتي "زيرو ويست" المصرية و"إي دي إف رينيوابلز" الفرنسية لإنتاج 350 ألف طن من الوقود الأخضر من مشروع بمنطقة السخنة.

8- عقد مع تحالف "توتال" الفرنسية و"إنارة كابيتال" المصرية لمشروع إنتاج 300 ألف طن من الأمونيا الخضراء بمنطقة السخنة.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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