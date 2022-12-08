زادت الاحتياطيات الأجنبية المغرب خلال نوفمبر الماضي بنحو 4.9 مليار درهم مغربي (نحو 465 مليون دولار)، بحسب بيانات بنك المغرب الصادرة مساء يوم الأربعاء.



ووصل إجمالي الاحتياطيات الأجنبية بنهاية نوفمبر إلى 344.5 مليار درهم (نحو 32.7 مليار دولار) مقابل 339.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر.



وزادت الاحتياطيات الأجنبية للمغرب منذ نهاية يناير وحتى نهاية نوفمبر 2022 بنحو 13.5 مليار درهم.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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