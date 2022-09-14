قال مصدر دبلوماسي ومصدران أمنيان لزاوية عربي أن لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد هذا الأسبوع في الدوحة تضمن الاتفاق على تنفيذ وتمويل مشاريع فى مصر من قبل الحكومة القطرية ورجال أعمال قطريين فى مجالات تضمنت الزراعة والطاقة والسياحة باستثمارات تقدر بنحو 2 مليار دولار.

وقد أعلن الديوان الأميري في قطر ورئاسة الجمهورية في مصر أنه تم التوقيع على 3 مذكرات تفاهم، واحدة بين جهاز قطر للاستثمار وصندوق مصر السيادي، وأخرى في مجال الموانئ، وثالثة في مجالات الشؤون الاجتماعية بدون تفاصيل إضافية.

وبدأ السيسي زيارة للدوحة منذ الثلاثاء، تعد الأولى بعد اتفاق المصالحة الذي عقدته مصر وعدة دول خليجية مع قطر العام الماضي والذي أنهى مقاطعة بين مصر والإمارات والسعودية والبحرين من جهة وقطر من جهة دام نحو 4 سنوات.

وتعهدت قطر في مارس الماضي بضخ 5 مليار دولار استثمارات في مصر والتي تأثر اقتصادها بسبب الحرب في أوكرانيا ورفع أسعار الفائدة عالميا والتي ساهمت في خروج الكثير من أموال المستثمرين الأجانب من البلد.

وزار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مصر يونيو الماضي في زيارة هي الأولى له منذ نحو 7 سنوات.

وقالت المصادر إن السيسي التقى خلال الزيارة التي بدأت الثلاثاء وتنتهي الأربعاء بمجموعة من رجال الأعمال القطريين وبعث لهم برسائل مطمئنة للاستثمار فى مصر، ورحب بهم فى شراكات استثمارية في مجالات مختلفة أهمها الطاقة والموانئ.

(إعداد: أحمد حسن، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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