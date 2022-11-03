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أطلق محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) شركة "سير" كأول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة، بحسب ما أوردته يوم الخميس وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقال بن سلمان: "إن إطلاق شركة "سير" لا يهدف إلى بناء علامة تجارية للسيارات في المملكة فحسب؛ بل يدعم تمكين قطاعات استراتيجية متعددة تدعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، وتسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية".

ماذا نعرف عن "سير"؟

- هي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة فوكسكون (Foxconn)، التي تأسست في تايوان وهي من كبار مصنعي الإلكترونيات في العالم ولديها مراكز تصنيع في عدة دول منها الصين وتايوان واليابان وماليزيا.

- ستقوم بتصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية المزودة بأنظمة تقنية متقدمة، كخاصية القيادة الذاتية.

- نشاطها سيكون في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، وسيشمل السيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي.

- ستحصل على تراخيص المكونات المتعلقة بالسيارات الكهربائية من شركة "بي إم دبليو" لاستخدامها في تطوير السيارات، فيما ستطور شركة فوكسكون النظام الكهربائي للسيارات، والتي سيتم تصميمها وتصنيعها بالكامل داخل السعودية.

- من المقرر أن تكون سيارات شركة "سير" متاحة للبيع خلال عام 2025.

- يُتوقع أن تجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 562 مليون ريال سعودي (149.9 مليون دولار)، وأن تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر إلى 30 مليار ريال، مع توفيرها لـ 30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2034.

يشار إلى أن ولي العهد السعودي، وهو أيضا رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمملكة، أطلق خلال الفترة الماضية عدد من الاستراتيجيات والمبادرات الاقتصادية بالسعودية، كان آخرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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