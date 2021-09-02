النفط ينخفض

- انخفضت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد قرار أوبك+ الالتزام بخطتها للزيادات الشهرية في إنتاج النفط، وعلى الرغم من توقف إنتاج 80% من النفط الأمريكي في خليج المكسيك، إذ انخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر بنسبة 0.5% إلى 68.23 دولار للبرميل، فيما تراجع خام برنت تسليم شهر نوفمبر بنسبة 0.4% إلى 71.31 دولار للبرميل، بحسب تقارير إعلامية.

اتفقت مجموعة أوبك+ (أوبك وحلفاؤها)، في اجتماع لوزرائها الأربعاء، على الالتزام بجدولهم الحالي للزيادات التدريجية الشهرية في إنتاج النفط والبالغة 400 ألف برميل يوميا في أكتوبر، وعلى الاجتماع في الرابع من أكتوبر لتحديد خطة الإنتاج لما بعد أكتوبر، بحسب بيان منشور على الموقع الإلكتروني لأوبك.

- أعلنت شركة إيني الإيطالية، في بيان يوم الأربعاء، عن اكتشاف نفطي كبير قبالة ساحل العاج، تتراوح قدرته الإنتاجية المبدئية بين 1.5 و2.0 مليار برميل من النفط، وما بين 1.8 و2.4 تريليون قدم مكعب من الغاز.

للمزيد حول النفط: إنفوجرافك: سوق العقود الفورية للنفط

مشروع جديد لأرامكو

- تعمل شركة أرامكو السعودية للنفط الحكومية حاليا على استئناف مشروعات لتطوير حقل الجافورة بنحو 110 مليار دولار بعد تأجيلها من العام الماضي بسبب تراجع أسعار النفط، إذ من المتوقع أن تطرح الشركة مناقصات التطوير في مطلع ديسمبر المقبل، بحسب ما قالته مصادر في قطاع النفط لقناة سي إن بي سي عربية مساء الأربعاء.

للمزيد حول أرامكو: أرباح أرامكو النصف سنوية تفوق عام ما قبل كورونا

أرقام جديدة عن اقتصاد مصر

- من المتوقع ان يرتفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.4% خلال العام المالي الجاري، الذي بدأ يوليو الماضي، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء.

- وأشار البيان ان الاقتصاد المصري قد نما بنسبة 7.7% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي 2020/2021 المنتهي في يونيو الماضي مقارنة بانكماش بنسبة 1.7 % خلال الربع المالي المماثل من العام المالي السابق له.

وأضاف أن النتائج المبدئية تشير إلى تحقيق معدل نمو سنوي في حدود 3.3% خلال العام المالي الماضي.

للمزيد حول مصر: بالتفصيل: مصر توقع عقد تنفيذ أول قطار كهربائي بتكلفة 4.5 مليار دولار

خبر من الفضاء

- قالت شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات) الحكومية الإماراتية، يوم الخميس، إنها اختارت مجموعة "جي إم في" الإسبانية لتوفير أنظمة التحكم بقمرھا الصناعي الذي تخطط الشركة لبدء خدماته في عام 2024، بحسب بيان للشركة منشور على سوق دبي المالي.

للمزيد حول الشركة: نظرة على شركة الياه سات مع اعتزام "مبادلة" طرحها للاكتتاب

سيدة ستترأس بنك كويتي

- قال البنك الأهلي المتحد، في إفصاح منشور على بورصة الكويت يوم الخميس، إن بنك الكويت المركزي وافق يوم الثلاثاء الماضي على أن تشغل جهاد سعود الحميضي منصب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد.

للمزيد حول البنوك الكويتية: بنك الكويت الدولي يتم بيع مديونية إن إم سي للرعاية الإماراتية

أمريكا في لبنان

- قال السيناتور الأمريكي كريس مورفي الذي ترأس وفد من لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس أثناء زيارة للبنان انتهت الأربعاء إن الولايات المتحدة عليها أن ترفع وتيرة دعمها للبنان، مضيفا أن الرئيس اللبناني أبلغهم أن الحكومة ستتشكل في نهاية الأسبوع الجاري، وهي الخطوة التي اعتبرها مورفي ضرورية حتى تتمكن المؤسسات الدولية والدول من مساعدة لبنان، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وردا على أسئلة حول باخرة النفط الإيرانية المتجهة إلى لبنان، قال الوفد إنه لا داع لاعتماد لبنان على الوقود الإيراني، لأنه يعمل من أجل حل أزمة الوقود في لبنان.

للمزيد حول لبنان: أزمة الخبز تتفاقم في لبنان مع توقف أفران عن العمل

النهضة تتحدث

- قالت حركة النهضة التونسية الإسلامية، التي تستحوذ على غالبية البرلمان التونسي، في بيان ليل الأربعاء، إنها " تتحمل المسؤولية إلى جانب الأطراف الذين حكمت معهم" في ما آلت إليه الأوضاع بالبلد، وذلك بعد مضي أكثر من شهر على قرار الرئيس التونسي تعليق عمل البرلمان وإقالة الحكومة عقب خروج مظاهرات شعبية احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية وسوء التعامل مع تفشي وباء كورونا في البلد.

للمزيد حول تونس:الرئيس التونسي يقرر تمديد تعليق البرلمان

حكومة جديدة في أفغانستان

- ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن زعيم حركة طالبان الأفغانية هيبة الله أخوند زاده يتوقع أن يكون "المرشد الأعلى لأفغانستان" على غرار الهيكل السياسي الإيراني، وذلك بينما تخوض الحركة مشاورات لتشكيل حكومة بعد سيطرتها على البلاد.

وبالتزامن مع تلك التصريحات حذر مسؤول بالأمم المتحدة، يوم الأربعاء، من أن مخزون الأغذية لدى أفغانستان قد ينتهي الشهر الجاري مما قد يعرض البلاد إلى مجاعة تضاف إلى الأزمات الأخرى التي تعانيها، بحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

فيما حث شاه مهرابي أحد كبار أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأفغاني، يوم الأربعاء بحسب رويترز، وزارة الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولي على اتخاذ بعض الخطوات لاستفادة الحكومة التي تقودها حركة طالبان من احتياطيات البلاد لتفادي حدوث كارثة اقتصادية.

للمزيد حول أفغانستان: عودة طالبان في أفغانستان.. تغطية خاصة

أفعى قد تساعد

- اكتشف باحثون برازيليون أن جزء في سم أفعى تدعى "الجاراكوسو" يمنع تكاثر فيروس كورونا في خلايا القرود بنسبة 75 %، وهو ما يعتبر خطوة أولية محتملة للوصول لعقار لعلاج الفيروس، بحسب ما نقله تقرير لرويترز يوم الأربعاء عن دراسة لمجلة موليكيولز العلمية.

للمزيد حول الفيروسات: صائدو الفيروسات يأملون في إيقاف الوباء التالي من خلال صيد الخفافيش

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل:yasmine.saleh@refinitiv.com)

سجل الآن ليصلك تقريرنا اليومي الذي يتضمن مجموعة من أهم الأخبار لتبدأ بها يومك كل صباح

© ZAWYA 2021