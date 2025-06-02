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أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين، وزاد سعر الجرام بحلول الساعة 11:30 صباحا، بنحو 65 جنيه للجرام وبنسبة 1.4% مقارنة بالمعاملات المبكرة.

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4675 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4007 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - فسجل 5343 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

وبلغ سعر الدولار الرسمي نحو 49.70 جنيه للشراء و49.80 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

كان الدولار قد قفز لمستويات قياسية فوق 51 جنيه يوم الأحد 6 أبريل، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين قبل أن يشهد تراجعات.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.15 جنيه للشراء و50 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

تراجع عجز الميزان التجاري في مارس

تراجع عجز الميزان التجاري في مصر، خلال مارس الماضي، بنحو 39% على أساس سنوي، إلى 2.5 مليار دولار، مقابل 4.09 مليار دولار في نفس الشهر العام الماضي، وفق بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاثنين.

وقد ارتفعت الصادرات بنحو 21% إلى 4.62 مليار دولار، فيما انخفضت الواردات بنحو 10% إلى 7.12 مليار دولار.

إغلاقات الأحد

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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