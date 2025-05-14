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أسعار الذهب

خلال تعاملات الأربعاء، سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4625 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3964 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - فسجل 5286 ​​​​​جنيه للجرام.

وعالميا، انخفض الذهب الأربعاء، مع تراجع الطلب على الملاذ الآمن بعد تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما تترقب الأسواق بيانات التضخم لتقييم مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي. ووصل الذهب لمستويات 3229 دولار للأونصة.

أسعار الدولار

وسجل سعر الدولار في البنوك نحو 50.4 جنيه للشراء و50.5 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

كان الدولار قد قفز لمستويات قياسية فوق 51 جنيه يوم الأحد 6 أبريل، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين. وانخفض تحت 51 جنيه الاثنين.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 50.94 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

قناة السويس

أعلنت هيئة قناة السويس عن حوافز وتخفيضات بنسبة 15% من رسوم عبور سفن الحاويات ذات حمولة صافية 130 ألف طن أو أكثر لمدة 90 يوم، بداية من الخميس 15 مايو 2025.



وقالت الهيئة في بيان إن ذلك "تلبية لمتطلبات العديد من العملاء من ملاك ومشغلي سفن الحاويات، وسعيا لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على العودة للعبور من قناة السويس مرة أخرى في ظل الظروف المواتية وما تشهده الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر من استقرار وهدوء نسبي".

إغلاقات الثلاثاء

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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