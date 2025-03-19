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أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب خلال تعاملات الأربعاء، مقارنة بأسعار مساء الثلاثاء مسجلا انخفاض بنحو 10 جنيه للجرام.

وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 4265 جنيه، وعيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4874 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وتشهد أسعار الذهب في مصر ارتفاعات على خلفية القفزة في أسعار الذهب عالميا مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي جراء المخاوف بشأن سياسات التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع توقعات بأن يصل سعر الذهب عالميا إلى 3500 دولار للأونصة خلال العام.

أسعار الدولار

خلال تعاملات الأربعاء، سجل سعر الدولار في البنوك نحو 50.46 للشراء و50.56 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية، بارتفاع طفيف عن أسعار الثلاثاء بعد أن تراجع ليومين.

وفي السوق الموازية، بلغ نحو 50.21 للشراء، و51.06 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

كانت مصر حصلت على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، لصرف 1.2 مليار دولار الشريحة الرابعة من قرض الصندوق البالغ 8 مليار دولار، مع إمكانية الوصول لتمويل جديد بـ 1.3 مليار دولار في إطار المرونة والاستدامة.

إغلاقات الثلاثاء

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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