أسعار الذهب

سجل متوسط سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 5395 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4625 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 6165 جنيه للجرام.

الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي، نحو 47.02 جنيه للشراء و47.12 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 46.70 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أخبار

- تلقى الإصدار الثاني من الصكوك السيادية المحلية المقومة بالجنيه وقيمته 3 مليار جنيه لأجل 3 سنوات طلب كبير وصل إلى 33 مليار جنيه، وتم تغطيته بنحو 11 ضعف، وفق نشرة إنتربرايز المحلية.

ومع الطلب القوي، قبلت وزارة المالية عرض بقيمة 10 مليار جنيه بعائد 21.5%.

- يدرس البنك الأهلي المصري - أكير بنك حكومي في البلاد - افتتاح فرع أو مكتب تمثيل في العراق، والتوسع في خدمات شركته التابعة في مركز دبي العالمي أو تحويلها إلي فرع متكامل، حسب تصريحات صحفية لنائب رئيس البنك يحيي أبو الفتوح.

إغلاقات الاثنين

