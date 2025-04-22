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أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الثلاثاء وزاد سعر الجرام بحلول الساعة 1 ظهرا بنحو 40 جنيه مقارنة بأسعار الصباح.

وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4940 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4234 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.



وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - فسجل 5646 جنيه للجرام.

وقد قفزت أسعار الذهب في مصر خلال أيام العطلة، مدفوعة بارتفاع أسعار المعدن العالمي الذي وصل لمستوى 3500 دولار للأونصة الثلاثاء، في ظل عدم اليقين الاقتصادي والحرب التجارية.

جاء ارتفاع أسعار الذهب في مصر، تزامنا مع خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بنسبة 2.25% في اجتماع الخميس الماضي لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات إلى 25.00% و26.00% للإيداع والإقراض.

أسعار الدولار

وبلغ سعر الدولار نحو 50.99 جنيه للشراء و51.09 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية الثلاثاء.

قفز الدولار لمستويات قياسية فوق 51 جنيه يوم الأحد 6 أبريل، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 50.67 جنيه للشراء و 51.52 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف

ضريبة موحدة

نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أن الحكومة تعمل على حصر الرسوم التي تفرضها 67 جهة إدارية من اجل توحيدها وتخفيضها، بعد ان وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بفرض ضريبة إضافية موحدة على صافي الربح بدلا من الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة.

وهذه الخطوة ضمن إصلاحات للتسهيل على المستثمرين وتحفيز الاستثمار، ومن المتوقع أن تصل هذه الضريبة الإضافية على صافي الربح إلى نحو 2-3%.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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