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أسعار الذهب

وصلت أسعار الذهب في مصر لمستويات قياسية بعد ارتفاعات متتالية خلال أيام العيد، بدعم من الارتفاع القوي في أسعار المعدن العالمي. وارتفع سعر الذهب بتعاملات الخميس بحلول الساعة 12 ظهرا بنحو 5 جنيه مقابل أسعار الصباح.

وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4435 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3801 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية فسجل 5069 جنيه للجرام.

وتشهد أسعار الذهب في مصر ارتفاعات على خلفية القفزة في أسعار الذهب عالميا مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي جراء المخاوف بشأن سياسات التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع توقعات بأن يصل سعر الذهب عالميا إلى 3500 دولار للأونصة خلال العام.

وأعلن ترامب، عن تعريفات جمركية تتضمن جمارك بنسبة 10% على الواردات المصرية للسوق الأمريكي وذلك ضمن قائمة ضمت عدة دول عربية بينها السعودية والإمارات، فيما زادت نسبة الجمارك على دول أخرى.

أسعار الدولار

بلغ سعر الدولار في البنوك نحو 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 50.46 للشراء و 51.31 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أخبار شركات

- قرر مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة، تعيين رئيس لمجلس الإدارة وعضو منتدب وإنهاء أعمال لجنة تيسير الأعمال التي تولت الإدارة عقب وفاة رئيس الشركة فبرايرالماضي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة الخميس إنه تم تعيين هاني ضاحي رئيس لمجلس الإدارة وعضو منتدب بموافقة مجلس الإدارة بالإجماع.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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