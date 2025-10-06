تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بتفاصيل

الاحتياطي الأجنبي

ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري خلال سبتمبر الماضي إلى 49.533 مليار دولار، مقابل 49.250 مليار دولار في أغسطسو حسب بيانات البنك المركزي المصري.

أسعار الذهب

قفز الذهب في مصر لمستوى قياسي الاثنين، مع ارتفاع أسعار المعدن عالميا، مع إقبال المستثمرين الدوليين على الملاذات الآمنة.

وفي مصر، سجل متوسط سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 5255 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4504 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

و عيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 6006 جنيه للجرام.

أما عالميا، سجل الذهب مستوى قياسي في مطلع الأسبوع، مقترب من 4 آلاف دولار للأونصة، وذلك بسبب إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة مع استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي الاثنين، نحو 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 48.41 جنيه للشراء و 49.26 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

إغلاقات الأحد

