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طرح بنيان

تم تغطية الاكتتاب الخاص ضمن الطرح العام الأولي لأسهم شركة بنيان للتنمية والتجارة المصرية العاملة بالاستثمار العقاري، في بورصة مصر 6.88 مرة، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

انتهت الأحد فترة الاكتتاب الخاص التي بدأت في 6 يونيو، والتي كان مقرر لها الانتهاء يوم الخميس 10 يوليو، قبل أن يتم مدها يوم إضافي بسبب تعطل العمل في البورصة يوم الثلاثاء الماضي، نتيجة عطل في الإنترنت والشبكات بسبب حريق في سنترال كبير بالقاهرة.

ويستمر الاكتتاب العام المخصص لنحو 5% من إجمالي الأسهم المطروحة والذي بدأ أيضا في 6 يوليو حتى 16 يوليو. ويتوقع أن يجمع الطرح ما يصل إلى 1.97 مليار جنيه (39.7 مليون دولار).

أسعار الذهب

خلال تعاملات الأحد، سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4660 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3994 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5326 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 49.5 جنيه للشراء و49.6 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.36 جنيه للشراء و50.21 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وخلال تعاملات الأحد، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" بنسبة 0.8% عند مستوى 33 ألف نقطة.

أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس، تثبيت أسعار الفائدة عند 24.00% و25.00% للإيداع والإقراض على التوالي. وذلك بعد مرتين من خفض الفائدة بإجمالي 3.25%.

وقال المركزي في بيانه، إن هناك مؤشرات على استدامة التعافي في النشاط الاقتصادي، فيما تباطأ معدل التضخم في يونيو، لكن "ومع ذلك، من المحبَّذ التريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي"، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتا كافيا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.

أحدث الإغلاقات

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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