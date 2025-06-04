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تسارع التضخم

تسارع معدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال شهر مايو إلى 16.8% من 13.9% في أبريل، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأربعاء.

جاءت القراءة أعلى من التوقعات، حيث توقع محللون تحدثوا لرويترز أن يرتفع معدل التضخم إلى 14.9% في مايو.

كما تسارع معدل التضخم في المدن على أساس شهري إلى 1.9% في مايو من 1.3% في أبريل.

وتسارع المعدل السنوي للتضخم الأساسي - الذي يعده البنك المركزي المصري ويستبعد السلع شديدة التقلب - إلى13.1% في مايو مقابل 10.4% في أبريل.

أخبار

- ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري (يوليو 2024 - مارس 2025) بنحو 83% على أساس سنوي، لتسجل 26.4 مليار دولار من 14.4 مليار دولار خلال الفترة المقارنة.

وعلى المستوي الشهري، ارتفعت تحويلات شهر مارس الماضي بنحو 62% على أساس سنوي لنحو 3.4 مليار دولار مقابل نحو 2.1 مليار دولار في مارس 2024.

- وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، على استقالة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة عمر الحمامصي، ليتولى منصب مستشار رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG في سويسرا نجيب سميح ساويرس، ويقود المشاريع الاستراتيجية للشركة مع رئيس مجلس الإدارة حتى مارس 2026، وفق بيانات الشركة لبورصة مصر الأربعاء.

وقد تم تعيين محمد عامر - الرئيس التنفيذي الحالي لمدينة الجونة - كعضو مجلس إدارة تنفيذي وعضو منتدب للأنشطة التجارية في أوراسكوم للتنمية مصر، وأشرف نسيم عضو منتدب للشؤون المالية والعمليات.

أسعار الذهب

خلال تعاملات الأربعاء، سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4695 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4024 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - فسجل 5366 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

وبلغ سعر الدولار الرسمي نحو 49.62 جنيه للشراء و49.72 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

كان الدولار قد قفز لمستويات قياسية فوق 51 جنيه يوم الأحد 6 أبريل، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين قبل أن يشهد تراجعات.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.79 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

انكماش أقل

تباطأت حدة انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر مايو، بدعم من تراجع أقل في الإنتاج والطلبات الجديدة مقارنة بالشهر السابق.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة S&P والذي يقيس أداء الشركات الخاصة غير المنتجة للنفط خلال مايو إلى 49.5 نقطة من 48.5 نقطة في أبريل، لكنه لا يزال تحت المستوى المحايد عند 50 نقطة.

وحسب التقرير، فقد تراجع الأداء العام للشركات خلال مايو بأبطأ وتيرة خلال ثلاثة أشهر. وقد انخفض الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل طفيف خلال مايو، وبدرجات أقل مقارنة بشهر أبريل.

كما دفع انخفاض حجم الأعمال الجديدة الشركات إلى تقليص نشاطها الشرائي من مستلزمات الإنتاج، حيث خفضت الشركات مشترياتها بأسرع معدل في سبعة أشهر، ولم يرتفع مخزون مستلزمات الإنتاج إلا بشكل طفيف. أما فيما يتعلق بالتوظيف استمرت الشركات في السماح بانخفاض أعداد الموظفين، وانخفض إجمالي العمالة للشهر الرابع على التوالي.

وارتفع معدل تخم تكاليف مستلزمات الإنتاج لأعلى معدل في خمسة أشهر، مدفوعا بارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع تكاليف العديد من السلع، بما في ذلك الوقود والأسمنت والورق، مع تقلب أسعار الصرف.

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، كانت الشركات أكثر تفاؤلا من أبريل، لكن مستوى التفاؤل ظل ضعيف، وفق التقرير.

إغلاقات الثلاثاء

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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