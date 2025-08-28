تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بتفاصيل

الفائدة

يترقب السوق المصري قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس، وسط ترجيحات بخفض أسعار الفائدة. وقد خفض المركزي أسعار الفائدة هذا العام بنسبة 3.25%.

وكان المركزي قد قرر في آخر اجتماع له الشهر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض عند 24.00% و25.00% على التوالي.

أسعار الذهب

وسجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4630 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية – نحو 3969 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار – نحو 5291 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي، نحو 48.6 جنيه للشراء و48.7 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 48.34 جنيه للشراء و49.19 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وستغلق البنوك في مصر أبوابها يوم الخميس المقبل 4 سبتمبر، في عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي، وفق بيان للبنك المركزي الخميس.

إغلاقات الأربعاء

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الاسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا