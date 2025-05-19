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شركات

- وقعت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، اتفاقية مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العُمانية لتطوير مشروعين عقاري وسياحي بسلطنة عُمان، باستثمارات تصل إلى نحو 1.5 مليار ريال عُماني (3.9 مليار دولار) حسب بيان للمجموعة الاثنين. وهذا التوسع الثاني للمجموعة في الخارج بعد السعودية.

- قدمت شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم التابعة لشركة بلتون القابضة المصرية، عرض غير ملزم للاستحواذ على شركة عاملة في الخدمات المالية غير المصرفية وغير مدرجة بالبورصة لم تذكر اسمها.

وحسب بيان من بلتون القابضة للبورصة الاثنين، ستبدأ شركتها التابعة في إجراءات الفحص النافي للجهالة وتعيين المستشارين، بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

أسعار الذهب

خلال تعاملات الاثنين، سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4535 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3887 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - فسجل 5183 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

وبلغ سعر الدولار في البنوك نحو 50 جنيه للشراء و50.1 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

كان الدولار قد قفز لمستويات قياسية فوق 51 جنيه يوم الأحد 6 أبريل، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين، ثم انخفض لاحقا.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 50.30 جنيه للشراء و51.15 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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