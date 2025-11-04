تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات الثلاثاء الصباحية، وتراجع سعر الجرام بنحو 25 جنيه للذهب عيار 21 مقارنة بإغلاق الاثنين.

وسجل متوسط سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 5330 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4570 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 6090 جنيه للجرام.

الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي، نحو 47.2 جنيه للشراء و47.3 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 46.40 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

صكوك سيادية

جذب أول إصدار صكوك سيادية محلية بالجنيه والبالغ 3 مليار جنيه - وهي صكوك إجارة لمدة 3 سنوات - طلبات بقيمة 14.9 مليار جنيه مع عروض بلغت 63 عرض من البنوك المشاركة في العطاء، قبلت منها 10 فقط، بعائد وصل إلى 21.56% من 28%، حسبما نقلت نشرة إنتربرايز المحلية عن مصدر لم تسمه.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

