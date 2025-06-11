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أسعار الذهب

خلال تعاملات الأربعاء، سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4665 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3999 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - فسجل 5331 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

كان الدولار قد قفز لمستويات قياسية فوق 51 جنيه يوم الأحد 6 أبريل، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين قبل أن يشهد تراجعات.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.60 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

صكوك

تعتزم الحكومة المصرية، استخدام قطعة أرض تم تخصيصها لصالح وزارة المالية بمنطقة رأس شقير بالبحر الأحمر، لإصدار صكوك سيادية محلية، ضمن خطة لخفض الدين العام، حسب وسائل إعلام محلية.



كان قرار جمهوري صدر بتخصيص نحو 41.5 ألف فدان من أراضي الدولة بالبحر الأحمر لصالح وزارة المالية "لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقا للقوانين والقواعد،" لكنه لم يحدد كيفية استخدامها لذلك.

ووفق ما نقلته صحف محلية، فإن المالية تدرس السماح للقطاع الخاص - بما في ذلك صناديق سيادية - للاكتتاب في إصدارات الصكوك، على أن تكون هذ الصكوك تمويلية لصالح مشروعات محددة.

إغلاقات الثلاثاء

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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