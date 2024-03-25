تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) بنسبة 0.60% بحلول الساعة 12:35 ظهرا بتوقيت القاهرة عند مستويات 29.2 ألف نقطة. كما ارتفع المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنسبة 0.64%.

وتصدر سهم طلعت مصطفى قيم تداولات اليوم مرتفعا 0.17% بحلول الساعة 12:35 ظهرا. وجاء سهم دلتا للسكر كثاني أعلى سهم من حيث قيم التداول مرتفعا بنسبة 13.34%، يليه سهم البنك التجاري الدولي بدون تغير مقارنة بإغلاق الأحد.

الدولار

يواصل سعر الدولار انخفاضه في السوق الموازية بمصر ليتداول تحت مستوى 47 جنيه مع استمرار تقلص فجوة التسعير بين السوقين.

وتداول الدولار في السوق الموازية بمصر بحلول الساعة 12.15 ظهر الاثنين عند مستوى 46.70 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتراوح سعر صرف الدولار بالسوق الرسمي بحلول التوقيت نفسه عند ما بين 46.4 و46.5 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

إغلاقات الأحد

قام فريق زاوية عربي بإعداد تحليل مطول يضم مجموعة من الخبراء من ضمنهم هاني جنينة، كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية والمحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وعلي متولي، مستشار الاقتصاد والأعمال في شركة IBIS Consultancy التي مقرها لندن، عن الوضع الاقتصادي لمصر بعد التدفقات الدولارية الأخيرة.

للإطلاع عليه، أضغط على: تحليل مطول - هل انتهت أزمة سيولة العملة الصعبة في مصر؟

لنظرة سريعة على المؤشرات الاقتصادية لمصر على أساس أسبوعي استمع للبودكاست التالي:

زاوية بودكاست: فايدة بـ5.5% وأخرى بـ50.. وباركن لم تركن على جنب!

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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