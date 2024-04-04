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البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" (EGX30) بأكثر من 1.1% فوق مستوى 28.2 الف نقطة بحلول الساعة 11:00 صباحا بتوقيت القاهرة. كما ارتفع المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بأكثر من 1%.

وتصدر سهم البنك التجاري الدولي – الأثقل وزنا بالمؤشر الرئيسي - قيم التداولات بتعاملات الصباح مرتفعا بنحو 0.8%، يليه سهم أوراسكوم كونستراكشون مرتفعا بحوالي 3.4%، وسهم بلتون القابضة مرتفعا بأكثر من 1.1%.

الدولار

بحلول الساعة 11 صباح الخميس بتوقيت القاهرة، تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية بمصر بين 46.8 و 47.4 جنيه للدولار، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف. وهذا تراجع طفيف مقارنة بمساء الأربعاء.

أما سعر صرف الدولار في السوق الرسمية فبلغ بحلول التوقيت نفسه ما بين 47.3 و 47.4 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن، بزيادة طفيفة أيضا مقارنة بإغلاق الأربعاء.

إغلاقات الأربعاء

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