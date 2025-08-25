تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

الحديد والصلب

أعادت البورصة التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب الاثنين، بعد بيان من الشركة يفيد بأنه يتم يتم دراسة كافة البدائل المتعلقة بإعادة تشغيل الشركة بشكل جزئي.

كانت وسائل إعلام قد نقلت تصريحات لوزير الصناعة والنقل كامل الوزير، بأن الحكومة تدرس إعادة تشغيل شركة الحديد والصلب المصرية - وهي شركة تحت التصفية منذ 2021 - بشكل جزئي.

وقالت الشركة في بيانها الاثنين :"جاري دراسة كافة البدائل لتحقيق أقصى استفادة من الموضوعات الجاري دراستها".

أسعار الذهب

خلال تعاملات الاثنين، سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4575 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية – نحو 3921 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار – نحو 5229 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 48.4 جنيه للشراء و48.5 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 48.43 جنيه للشراء و49.28 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

