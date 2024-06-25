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أبو قير للأسمدة توقف مصانعها مجددا

قالت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، في بيان للبورصة الثلاثاء، إنها أوقفت مصانعها الثلاثة بسبب توقف إمداد الغاز الطبيعي لها، والغاز الطبيعي يعد المادة الخام لإنتاج الأسمدة.

وأوضحت الشركة أن استمرار موجة الطقس الحار بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام، والتي تسببت في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي، ما أدى لتأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب.

"حرصا على عدم إلحاق أي أضرار بمصانع الشركة بسبب هذه الظروف التشغيلية، تم توقف إمداد الغاز الطبيعي لها وذلك لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة، وبناء عليه تم إيقاف مصانع الشركة الثلاثة،" وفق البيان.

كانت الشركة قد أوقفت مصانعها مؤقتا في الأسبوع الأول من يونيو، بسبب نقص إمدادات الغاز أيضا، بعد أن قررت وزارة البترول المصرية حينها خفض توريدات الغاز الطبيعي لشركات الأسمدة في "إجراء مؤقت" من أجل توجيه حصتها من الغاز إلى محطات توليد الكهرباء في ظل ارتفاع ردجات الحرارة وارتفاع استهلاك الكهرباء.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، توقف مصانع الشركة لانقطاع غازات التغذية.

تخفيف الأحمال

ستستمر خطة زيادة مدة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء بواقع ساعة إضافية حتى نهاية الأسبوع بعد أن كان مقرر لها يومين فقط (الأحد والاثنين) وفق ما قالته وزارتا الكهرباء والبترول في بيان الاثنين.

وترتفع درجات الحرارة في مصر، فيما تشهد عدة دول ارتفاع في درجات الحرارة، وتنقطع الكهرباء في مصر ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميا، فيما يشكو سكان مناطق مختلفة من مدد أطول لانقطاع التيار.

"في ظل إستمرار الإرتفاع الشديد فى درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذه الفترة والذي تعاني منه العديد من دول المنطقة، فإن هذا يتطلب استمرار خطة تخفيف الاحمال التي بدء تطبيقها منذ أمس (الأحد) بمقدار ساعة إضافية وذلك حتي نهاية الاسبوع الحالي للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات انتاج الكهرباء،" وفق البيان.

وذكر البيان، أنه تم إتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لاستيراد وضخ شحنات وكميات إضافية من الغاز والمازوت لمجابهة الاستهلاك المتزايد في ظل استمرار الموجة الحارة المبكرة.

خطة حكومية لوقف قطع الكهرباء

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الحكومة وافقت على تدبير 180 مليون دولار لزيادة الاحتياطات الاستراتيجية من المازوت المستخدمة لتشغيل محطات الكهرباء بمقدار 300 ألف طن، ستبدأ هذه الشحنات الوصول مع بداية الأسبوع المقبل.

"معندناش أزمة توليد طاقة على الإطلاق ولا نقل ولا توزيع في الشبكات ولكن هي مشكلة تدبير الوقود، محطات الكهرباء بتشتغل على مكونين أساسيين المازوت والغاز الطبيعي،" وفق تصريحات مدبولي في مؤتمر صحفي نقلته فضائية اكسترا نيوز.

وقال رئيس الوزراء إن زيادة عدد ساعات انقطاع الكهرباء خلال الأسبوع الجاري، جاء نتيجة تضرر الشبكة الإقليمية لنقل الغاز الطبيعي نتيجة خروج أحد الحقول في دول الجوار - دون أن يسمي مقره - لمدة 12 ساعة يوم الاثنين قبل أن يعود للعمل والإنتاج مرة أخرى صباح الثلاثاء. وتعتمد مصر على الاستيراد لدعم احتياجاتها المحلية من الغاز الطبيعي خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع الاستهلاك والطلب المحلي.

وقدرت الحكومة احتياجاتها التمويلية لاستيراد شحنات من الغاز والمازوت لتخفيف قطع الكهرباء في فصل الصيف، بنحو مليار دولار بصورة مبدئية، بخلاف الـ 180 مليون دولار التي تم توفيرها مؤخرا، وفق مدبولي.

ووجه مدبولي وزير البترول بالبدء الفوري في التعاقد على هذه الشحنات لاستقدامها بصورة فورية، لتخطي فترة الصيف. ويُتوقع أن تصل الحكومة للشحنات التي تمكنها من وقف قطع الكهرباء طوال فترة الصيف مع الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل. ومن بداية يوليو ستكون فترة انقطاع الكهرباء ساعتين.

عبور لاند تستهدف توسعات وزيادة صادرات

تستهدف شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، ضخ استثمارات جديدة لتوسيع طاقات إنتاج الألبان وإنشاء مصنع جديد للجبن المطبوخ بقيمة لا تقل عن 350 مليون جنيه خلال العام الجاري، وفق بيان من الشركة للبورصة الثلاثاء.

وقالت الشركة في بيانها إنها تعمل على خطة لاستكمال مشروع إنشاء مزرعة للثروة الحيوانية لتربية 2000 رأس من الماشية الحلاب على مساحة 44 فدان بإجمالي استثمارات تصل إلى 800 مليون جنيه، على أن تصل الطاقة الإنتاجية بعد استكمال المشروع إلى مائة طن ألبان يوميا من خلال 6 عنابر.

وتبحث الشركة حاليا عن أسواق جديدة لمنتجاتها لمضاعفة عوائد الصادرات إلى 40 مليون دولار خلال العام الجاري.

نهاية خضراء للبورصة بإغلاق منتصف الأسبوع

أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" (EGX30) جلسة الثلاثاء مرتفعا بنسبة 1.34% عند مستوى 27264 نقطة. وصعد المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنسبة أقل بلغت 0.56%. وكانت مؤشرات البورصة شهدت تراجعا طفيفا بمنتصف التعاملات. كما ارتفع مؤشر شريعة33 - المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية - بنسبة 1.86%.

وتصدر سهم السويدي اليكتريك قيم التداول الثلاثاء مرتفعا بنسبة 1.31% عند الإغلاق. يليه من حيث قيم التداول سهم مجموعة طلعت مصطفى والذي قفز اليوم بنسبة 4.32%.

في حين جاء سهم البنك التجاري الدولي – الأثقل وزنا بالمؤشر الرئيسي – بالمرتبة الثالثة من حيث قيم التداول ولكن بنسبة ارتفاع طفيفة بلغت 0.31%.

وكان سهما حديد عز وإعمار مصر ضمن الأبرز ارتفاعا اليوم، حيث جاء حديد عز بالمرتبة الرابعة من حيث قيم التداول مرتفعا 6.33%، يليه إعمار مصر بالمرتبة الخامسة من حيث قيم التداول مرتفعا 4.75%.

وعلى مستوى أسهم الأسمدة، فقد أنهى سهم أبو قير للأسمدة جلسة اليوم مرتفعا بنسبة 1.75% بعد أن كان شهد تراجعا بتعاملات الصباح. بينما تراجع سهم موبكو للأسمدة 0.46% مقلصا خسائره الصباحية.

سعر الدولار

واصل سعر الدولار تحركاته في البنوك الرسمية والسوق الموازية، وتراوح سعره بحلول الساعة الثالثة عصر الثلاثاء في السوق الموازية بين 48.97 و 49.17 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما السعر الرسمي فتراوح بين نحو 48.31 و 48.45 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي المصري.

افتتاح مصنع

تم افتتاح مصنع "سرايا اليابانية الشرق الأوسط للاستثمار الصناعي" بالمطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية داخل منطقة السخنة المتكاملة، باستثمارات 12 مليون دولار، وفق بيان من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الثلاثاء.

ويمتلك المصنع 4 خطوط إنتاج لتصنيع منتجات ومستلزمات التعقيم، ومستحضرات التجميل الطبيعية، وتعبئة السكر الطبيعي خالي السعرات الحرارية "لاكانتو"، واستخلاص زيت الجوجوبا الذى يتم تصديره لشركات التجميل العاملة بالقارتين الأوروبية والآسيوية.

السندات

ارتفع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.786% الاثنين من 7.583% الجمعة.

كما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.560% الاثنين من 11.488% الجمعة.

إغلاقات الاثنين

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