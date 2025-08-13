تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

اتفاق صيني مصري

أعلن مجلس الوزراء المصري عن توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون – Sailun Group الصينية، لتصنيع إطارات السيارات بأنواعها، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو مليار دولار.

ويقام المشروع على 3 مراحل داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة تبلغ 350 ألف متر مربع.

تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمرحلة الأولى من المصنع المزمع إنشاؤه 3 مليون إطار لسيارات الركوب، و600 ألف إطار للشاحنات والحافلات، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى في عام 2026. كما من المقدر أن تتجاوز الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمشروع بمرحلتيه 10 مليون إطار سنويا، ويستهدف المشروع تغطية احتياجات السوق المحلية، وكذلك التصدير للخارج.

العملة الصعبة

أعلنت عدة بنوك محلية عن خفض رسوم المعاملات الدولية وتخفيف القيود المفروضة على استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج، وفق بيانات رسمية، ويأتي ذلك في ظل تحسن مستويات السيولة من الدولار.

وأرسلت البنوك لعملائها رسائل هاتفية توضح تخفيض الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية لتصبح 3% بدلا من 5% بدءا من الأربعاء 13 أغسطس، وذلك على البطاقات الائتمانية.

ويعتزم البنك المركزي المصري إلغاء شرط إلزام المواطنين بتقديم بيانات السفر للخارج، بما فيها تاريخ المغادرة والعودة خلال 90 يوما في حالة استخدام بطاقات الائتمان خارج البلاد، وفق وسائل إعلام محلية.

وكانت عدة بنوك من بينها بنك مصر قد أعلنت عن زيادة حدود الشراء بالعملات الأجنبية في الخارج إلى 10 آلاف دولار.

ابن سينا فارما

سجلت ابن سينا فارما المصرية والعاملة في مجال توزيع الأدوية ارتفاعا في صافي الربح خلال النصف الأول من 2025 بنسبة 75.4% على أساس سنوي، لتسجل 388.8 مليون جنيه (8 مليون دولار). كما ارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة نفسها بنسبة 53.6% لتصل إلى 35.045 مليار جنيه، وفق بيان صحفي.

تأسست شركة ابن سينا فارما عام 2000، وأُدرجت في بورصة مصر عام 2017، ويبلغ رأسمالها 252 مليون جنيه.

فاليو

ارتفع صافي ربح شركة فاليو المصرية والمدرجة في بورصة مصر والتي تعمل في مجال تقسيط السلع والخدمات خلال النصف الأول من 2025 بنسبة 64% على أساس سنوي، لتسجل 341 مليون جنيه، وفق بيان صحفي.

كما ارتفعت إيرادات الشركة خلال نفس الفترة بنسبة 94% على أساس سنوي لتبلغ 2.6 مليار جنيه.

وقالت الشركة أن الزيادة في الإيرادات جاءت مدفوعة بالنمو القوي في الإيرادات المعتمدة على الفوائد والتي تشمل الفوائد من التمويل الاستهلاكي بقيمة 824 مليون جنيه، ومكاسب التوريق بقيمة 910 مليون جنيه بالإضافة إلى ارتفاع خصومات التجار بقيمة 530 مليون جنيه.

إي فاينانس

ارتفعت أرباح شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية المدرجة في بورصة مصر، في النصف الأول من 2025 بنسبة 43% على أساس سنوي، لتسجل 1.12 مليار جنيه، كما زادت إيرادات الشركة بنسبة 41.2% على أساس سنوي لتبلغ 3.22 مليار جنيه، وفق بيانات رسمية.

تأسست إي فاينانس للاستثمارات المالية المصرية في عام 2005، ويبلغ رأسمالها 1.733 مليار جنيه، وأُدرجت في البورصة عام 2021.

بنيان

تراجعت أرباح شركة بنيان للتنمية والتجارة المصرية المدرجة حديثا في بورصة مصر، خلال الربع الثاني من 2025، بنسبة 37.1% على أساس سنوي، لتسجل 608.8 مليون جنيه.

أرجعت الشركة هذا الانخفاض إلى تراجع الأرباح الناتجة عن تغيرات القيمة العادلة للاستثمارات العقارية بسبب انخفاض معدل التضخم العام إلى 15% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بنحو 29% في الفترة نفسها من عام 2024، بجانب قرار تأجيل بيع الوحدات التجارية.

أسعار الذهب

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا والمستخدم في المشغولات 4575 جنيها، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 — الذي يشهد رواجا في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية — نحو 3921 جنيها للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية — والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار — نحو 5229 جنيها للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 48.40 جنيه للشراء و 48.50 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 48.62 جنيه للشراء و 49.48 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أحدث الإغلاقات

