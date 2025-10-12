تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

أسعار الذهب

سجل متوسط سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 5395 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4624 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

و عيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 6166 جنيه للجرام.

أما عالميا، سجل الذهب مستوى قياسي في مطلع الأسبوع، مقترب من 4 آلاف دولار للأونصة، وذلك بسبب إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة مع استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي، نحو 48.1 جنيه للشراء و48.2 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 47.94 جنيه للشراء و 48.79 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

تصنيف وقمة دولية

رفعت وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر من (B-) إلى (B) ثبتت تصنيفها قصير الأجل عند (B). وحسب وسائل إعلام محلية فهذا أول رفع منذ 2018.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية يوم الاثنين 13 أكتوبر قمة دولية تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة بهدف إنهاء الحرب في قطاع غزة، وفق بيان رسمي مصري.

