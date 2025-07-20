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بدء تداول بنيان في البورصة

سيبدأ التداول على أسهم شركة بنيان للتنمية والتجارة في البورصة المصرية، الثلاثاء 22 يوليو الجاري، وفق بيان للبورصة الأحد، على أن يكون سعر الفتح أو السعر المرجعي للسهم هو سعر الطرح العام والخاص البالغ 4.96 جنيه للسهم.

أسعار الذهب

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4650 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3986 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5314 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 49.3 جنيه للشراء و49.4 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.30 جنيه للشراء و50.15 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أخبار

- تستهدف مصر إصدار سندات دولية بقيمة تصل إلى 4 مليار دولار خلال الـ 12 شهر المقبلة، لدعم سد الفجوة التمويلية، والتي تصل إلى 11 مليار دولار للعام المالي الجاري، والتي سيتم تغطية المتبقي منها من خلال قروض ميسرة، وفق تصريحات لوزير المالية أحمد كجوك.

ومن المخطط أن تتضمن تلك الإصدارات، سندات مقومة باليورو والدولار وسندات استدامة. كما تبحث مصر إصدار سندات مقومة بالين الياباني واليوان الصيني، والصكوك.

- نقلت وسائل إعلام محلية، أن هيئة السكك الحديدية التابعة لوزارة النقل، تعتزم اقتراض 26 مليار جنيه، من عدة بنوك محلية من خلال قرض مشترك، لتمويل احتياجاتها للعام المالي الجاري بضمانة من وزارة المالية.

أحدث الإغلاقات

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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