أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب في مصر بتعاملات الثلاثاء مواصلا تحقيق خسائر بعد ارتفاعات قياسية منذ الشهر الماضي.

وسجل متوسط سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 5290 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4535 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 6045 جنيه للجرام.

الدولار

فيما تراجع سعر الدولار الرسمي، إلى نحو 47.3 جنيه للشراء و47.4 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 46.9 جنيه للشراء و 47.70 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

توسع للتخصيم

تخطط شركة توسع للتخصيم المصرية، التي تعتزم طرح عام أولي الشهر القادم في بورصة النيل المصرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، زيادة رأسمالها من خلال إصدار أسهم جديدة بالإضافة للطرح مع إمكانية الذهاب لبنوك محلية لاحقا للحصول على تمويلات إضافية، بحسب سامر داوود، العضو المنتدب للشركة لزاوية عربي.

وأوضح داوود أن الشركة تتفاوض مع عدة بنوك حاليا حول تمويلات تتعدى 125 مليون جنيه (2.6 مليون دولار) ولكنه رفض ذكر المدى الزمني المتوقع أو تفاصيل عن البنوك.

"زيادة رأس المال والتمويلات.. من البنوك هي اللي بتسمح لنا إن إحنا نكبر الإيرادات ونعظم الربحية،" بحسب داوود.

وتأسست توسع للتخصيم في عام 2020 وتعمل في مصر فقط، وهي مملوكة بشكل مباشر وغير مباشر لشركة توسع القابضة للاستثمارات المالية المصرية. وتقدم توسع للتخصيم خدمات التخصيم للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتستهدف الشركة التوسع في مناطق عملها محليا، والحصول على رخصة لنشاط التأجير التمويلي خلال 2027، فيما تدرس مع الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ منتج إسلامي للتخصيم، بدعم من زيادة رأس المال والاقتراض.

تفاصيل الطرح وزيادة رأس المال

الطرح العام الأولي

أعلنت توسع للتخصيم في بيان الأحد عن نيتها جمع 32.4 مليون جنيه من طرح 25% من أسهمها في بورصة النيل بواقع 18.75 مليون سهم وبسعر 1.73 جنيه على شريحتين، اكتتاب عام وخاص.

وقد تم تخصيص نحو 80% من الأسهم المطروحة للاكتتاب الخاص وتمتد فترة الاكتتاب للشريحتين خلال الفترة 2-6 نوفمبر المقبل، بحسب البيان.

زيادة رأس المال

تنوي الشركة زيادة رأسمالها من خلال إصدار أسهم جديدة للمساهمين بسعر جنيه للسهم وهو أقل من سعر الطرح البالغ 1.73 جنيه، بحسب داوود.

"هنعمل دعوة للجمعية العمومية بعديها (بعد الطرح).. هتطلب إن احنا نزود رأسمال الشركة بـ 40 مليون جنيه،" وفق داوود بدون ذكر تفاصيل محددة عن موعد هذا الاجتماع ولكنه قال أنه سيكون قريب.

وأوضح داوود أن الشركة الأم - توسع القابضة للاستثمارات المالية - ستقوم بضخ 30 مليون جنيه في زيادة رأس المال وهو مبلغ يقارب متحصلات الطرح البالغة 32.4 مليون جنيه، بما يعادل حصتها التي ستبلغ بعد الطرح 75%.

ووفقا للقواعد المنظمة للاكتتاب في زيادة رأسمال الشركات المدرجة في مصر بشكل عام، يكون للمساهمين الحاليين حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة بنسبة مساهمتهم في رأس المال قبل الزيادة، وذلك في حدود نصيب كل منهم، إلا في حالات محددة تقرها الجمعية العامة للشركة.

فيما تأمل الشركة أن يتم جمع الـ 10 مليون جنيه المتبقية من خلال الأسهم الجديدة التي ستصدرها الشركة بعد الطرح.

"انتي شارية سهم بـ 1.73 جنيه وبتتاح لك فرصة تاخديه بجنيه .. غالبا الناس بتحب تاخد،" حسب داوود، مشيرا إلى أنه "في حالة عدم جمع الـ 10 مليون جنيه من المساهمين في السوق المصري ودي حاجة مستبعدة.. ممكن نستخدم آلية زي حق الشفعة".

وحق الشفعة أو حق الأولوية، هي آلية تمنح مساهمي الشركة أولوية في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة بغض النظر عن حصتهم وذلك قبل عرضها على مستثمرين آخرين من غير مساهمي الشركة إذا وافقت الجمعية العامة للشركة على ذلك، بحسب قواعد سوق المال المصرية.

ويبلغ رأس المال الحالي للشركة نحو 75 مليون جنيه ومستهدف رفعه إلى 115 مليون جنيه بعد زيادة رأس المال والطرح العام الأولي.

إغلاقات الاثنين

