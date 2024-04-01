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أغلقت مؤشرات البورصة المصرية جلسات شهر مارس على تراجع جماعي في بداية الأسبوع، بعد هبوطها نهاية الأسبوع الماضي.

وهبط المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" (EGX30) بنسبة 2.45% الأحد ليغلق عند 26883.39 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 19 يناير الماضي. وبذلك تبلغ نسبة تراجع المؤشر خلال مارس نحو 7.2%. ومنذ بداية العام ارتفع المؤشر بنسبة 7.99%.

وتراجع المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - بنسبة 3.51% يوم الأحد مغلقا عند 6174.24 نقطة.

وجاء تراجع المؤشر الرئيسي بقيادة سهم البنك التجاري الدولي - صاحب الوزن الأكبر بالمؤشر - الذي انخفض بنسبة 3.77% ليغلق عند مستوى 76.98 جنيه للسهم، كثالث أعلى قيمة تداول خلال جلسة الأحد.

وتصدر سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة - التي تعمل في التطوير العقاري - قيم تداولات الأحد، وارتفع بنسبة 5.15%، يليه سهم بلتون القابضة - للخدمات المالية - والذي انخفض بنسبة 5.51%.

وكان سهم حديد عز الأكثر ارتفاعا ضمن المؤشر الرئيسي الأحد بنسبة ارتفاع بلغت 7.77%. بينما كان سهم "جي بي كورب" الأكثر انخفاضا بالمؤشر الرئيسي متراجعا 6.66%.

واستحوذ قطاع العقارات الأحد على النصيب الأكبر من قيم التداولات بحصة بلغت 27.79%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية مستحوذا على 13.15%.

وارتفع مؤشر القطاع العقاري الأحد بنسبة طفيفة بلغت 0.10%، بينما تراجع قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.69%. كما هبط مؤشر قطاع البنوك بنسبة 3.47% الأحد.

وسجلت تعاملات المصريين الأحد صافي بيع بقيمة 136.1 مليون جنيه بقيادة المؤسسات المحلية. بينما سجلت تعاملات الأجانب والعرب صافي شراء بقيمة 77.8 مليون جنيه و58.3 مليون جنيه على التوالي.

الدولار

يواصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تحركه بالسوقين الرسمية والموازية منذ أن قررت مصر تحرير سعر الصرف في وقت سابق من مارس، لتتقلص الفجوة بين سعر السوقين بشكل كبير إلى فارق بلغ في بعض الأوقات أقل من جنيه.

و مساء الأحد تداول الدولار في السوق الموازية بمصر في نطاق 47.5 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

فيما بلغ سعر صرف الدولار في السوق الرسمية يوم الأحد ما بين 47.16 و 47.26 جنيه للدولار، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

تمديد مبادرة للأنشطة الإنتاجية

وافقت الحكومة المصرية على استمرار العمل بمبادرة تهدف إلى تقديم تمويلات ميسرة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعية والزراعية)، وعلى إتاحة 120 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) كتمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15%، بحسب بيان لوزارة المالية يوم الأحد.

صندوق النقد

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض المقدم لمصر، بنحو 5 مليار دولار ليصبح 8 مليار دولار بدلا من 3 مليار دولار، وفقا لبيان يوم الجمعة.

وقال الصندوق إن مجلس إدارته أكمل المراجعة الأولى والثانية للترتيب الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، مما يسمح للسلطات المصرية بسحب ما يعادل حوالي 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور.

إغلاقات السندات

وبلغ العائد على السندات المصرية المقومة بالدولار المستحقة في يونيو 2025 حوالي 7.065% الجمعة دون تغيير عن إغلاق الخميس.

أما العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2025 فقد ارتفعت طفيفا لتسجل 10.95% الجمعة مقابل 10.94% الخميس.

إغلاقات الجمعة والأحد ( بحسب المؤشر)

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