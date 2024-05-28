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الدولار

تتواصل التحركات اليومية لسعر الدولار مقابل الجنيه في مصر في السوقين الرسمية والموازية منذ قرار تعويم العملة المحلية في مارس الماضي.

تداول الدولار بحلول الساعة التاسعة ونصف صباح الثلاثاء في السوق الموازية في نطاق بين 46.65 و47.30 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما في السوق الرسمية فتداول في نطاق بين نحو 47.12 و 47.22 جنيه، وفق بيانات بنوك محلية.

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بإغلاق الاثنين، وهبط المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) بنسبة 0.91% عند مستوى 27287.31 نقطة. كما تراجع المؤشر السبعيني بنسبة 0.65%.

السندات

ظل العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 كما هو عند 7.536% الاثنين بدون تغيير مقارنة بالجمعة.

بينما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 بشكل طفيف إلى 11.193% الاثنين من 11.197% الجمعة.

آخر الإغلاقات

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