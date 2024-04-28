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الدولار

تتواصل تحركات سعر الدولار في مصر وفق قوى العرض والطلب منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

وسجل متوسط سعر الدولار في السوق الموازية بمصر مساء يوم السبت 48.105 جنيه منخفضا من 48.275 جنيه مساء الجمعة، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما سعر الصرف الرسمي فقد انخفض بنهاية الأسبوع الماضي تحت مستوى 48 جنيه، ليتراوح بين نحو 47.85 و47.95 جنيه، وفق الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

مراجعات صندوق النقد

توقع تقرير خبراء صندوق النقد الدولي عن المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر مع الصندوق، أن يتم إنجاز مراجعتين أخريين للبرنامج خلال العام الجاري، في يونيو وسبتمبر المقبلين، وأن تتوصل الحكومة لمزيد من صفقات التخارج ضمن برنامج الطروحات.



السندات

انخفض العائد على السندات المصرية المقومة بالدولار المستحقة في يونيو 2025 إلى 8.139% يوم الجمعة من 8.359% الخميس.

كما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.505% الجمعة من 11.596% الخميس.



إغلاقات نهاية الأسبوع

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