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الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الموازية صباح الأربعاء بين 48.85 و49.10 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما سعر الدولار في السوق الرسمية فتراوح بين 48.30 و 48.44 جنيه، وفق آخر تحديثات لبيانات البنك المركزي المصري.

سعر الذهب

يستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

وصباح الأربعاء، تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - بنحو 10 جنيهات مقارنة بالتعاملات المسائية ليوم الثلاثاء ليسجل نحو 3749 جنيه للجرام.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3280 جنيه للجرام، صباح الأربعاء وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام ببداية تعاملات الأربعاء، نحو 3785.23 جنيه للجرام في العرض، و3732.77 جنيه للجرام للطلب.

البورصة

أغلق المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) تعاملات الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.7% عند 29195.24 نقطة.

وارتفع المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنسبة 0.69% ومؤشر شريعة بنسبة 0.46%.

السندات

ارتفع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.472% الثلاثاء من 7.380% الاثنين.

بينما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.403% الثلاثاء من 11.409% الاثنين.

إغلاقات الثلاثاء

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