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البورصة

هبطت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في أولى جلسات الأسبوع يوم الأحد، وتراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" (EGX30) بنسبة 2.91% لينهي جلسة التداول عند 25659.13 نقطة.

كما انخفض المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - بنسبة 2.21%.

وتصدر سهم مجموعة طلعت مصطفى قيم التداول الأحد، وتراجع بنسبة 3.95% ليغلق تحت مستوى 50 جنيه للسهم.

وكان سهم بالم هيلز للتطوير العقاري الأكثر ارتفاعا بالمؤشر الرئيسي بجلسة الأحد إذ صعد بنسبة 6.86%، وحل بالمرتبة الثانية من حيث قيم التداول.

أما سهم البنك التجاري الدولي - الأثقل وزنا بالمؤشر الرئيسي - فكان بالمرتبة الثالثة من حيث قيم التداول، وتراجع السهم بنهاية تداولات الأحد بنسبة 2.81%.

وكان سهم جي بي كورب الأكثر انخفاضا بإغلاق جلسة الأحد بالمؤشر الرئيسي، وتراجع 7.59%، يليه سهم أوراسكوم للتنمية مصر بنسبة تراجع بلغت 7.34%.

الدولار

تتواصل التحركات اليومية لسعر الدولار مقابل الجنيه في مصر منذ قرار تعويم الجنيه في 6 مارس الماضي.

وبحلول الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة يوم الأحد تراوح سعر الدولار في السوق الموازية بمصر بين نحو 47.45 و48 جنيه، وبمتوسط أدنى من يوم السبت، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما السعر الرسمي للدولار فقد ارتفع في تعاملات يوم الأحد إلى نطاق بين 47.54 و47.64 جنيه من ما بين 47.46 و47.56 جنيه بنهاية الأسبوع الماضي، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

مجموعة طلعت مصطفى

قالت مجموعة طلعت مصطفى المصرية العاملة في مجال التطوير العقاري، في إفصاح نُشر يوم الأحد على موقع البورصة المصرية، إنها حققت خلال أول 5 شهور من العام الجاري (2024) مبيعات غير مسبوقة بلغت قيمتها 122 مليار جنيه مقارنة بـ 45 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأضافت المجموعة أن 37.1 مليار جنيه من هذه المبيعات من مشروع جديد لها في السعودية، حيث باعت 2,500 وحدة بالمشروع حتى الآن.

وأعلنت المجموعة، في الإفصاح، أنها تستعد حاليا لإطلاق مشروع جديد في الساحل الشمالي بمصر يحمل اسم "ساوث ميد" ويمتد على مساحة 23 مليون متر مربع.



مشروع كيان

أعلنت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، العاملة في مجال التطوير العقاري في مصر، إطلاق مشروع كيان في مدينة تاج سيتي -التي طورتها الشركة- بالقاهرة الجديدة، والذي يتضمن إنشاء أول مدرسة سويسرية دولية تركز على الرياضة في المنطقة، بحسب إفصاح من الشركة للبورصة المصرية يوم الأحد.

ويتضمن المشروع تعاون مدينة مصر للإسكان والتعمير مع شركة سيرا للتعليم لإنشاء مدرسة لمانيا السويسرية الدولية بتكلفة 350 مليون جنيه، وكذلك التعاون مع شركة بلو ريبون لبناء كلوب كيان وإدارته باستثمارات تبلغ ملياري جنيه.

ووفق الإفصاح، سيُدار كلوب كيان من قبل شركة بلو ريبون، المتخصصة في إدارة الأندية الرياضية. ويستهدف مشروع كيان التركيز على التعليم والرياضة الاحترافية في مكان واحد لتمكين الشباب والمواهب من أن يصبحوا محترفين رياضيين.

السندات

ارتفع العائد على السندات المصرية الدولارية المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.427% يوم الجمعة من7.287% الخميس.

كما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.283% الجمعة من 11.198% الخميس.

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