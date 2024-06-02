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الدولار

تتواصل تحركات سعر الدولار في مصر منذ قرار تحرير سعر الصرف الذي يدخل شهره الثالث.

وشهد سعر الدولار في السوق الموازية بمصر تحركات خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ سجل متوسط بلغ 47.663 جنيه يوم الجمعة، لكنه انخفض بشكل طفيف السبت إلى 47.657 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

فيما كان السعر الرسمي للدولار أغلق بنهاية الأسبوع الماضي في نطاق بين نحو 47.23 و47.33 جنيه، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

السندات

انخفض العائد على السندات المصرية الدولارية المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.453% يوم الجمعة من 7.683% الخميس.

كما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.182% الجمعة من 11.301% الخميس.

آخر الإغلاقات

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