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البورصة

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في التعاملات الصباحية يوم الأحد، وقفز المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" (EGX30) بأكثر من 3.8% بحلول الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة. كما صعد المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - بأكثر من 2.5%.

وكان سهم السويدي اليكتريك أبرز الأسهم المرتفعة في التعاملات الصباحية، إذ قفز بنحو 20%، وجاء كثاني أعلى سهم من حيث قيم التداول حتى الساعة 12 ظهرا.

جاء صعود سهم السويدي اليكتريك بعد الكشف صباح الأحد عن عرض شراء اختياري لنسبة تصل إلى 24.5% من أسهمها من شركة اليكترا انفستمنت هولدينغ، وبحد أدنى 15% من أسهم السويدي اليكتريك وبسعر نقدي يبلغ 1.05 دولار للسهم.

كما ارتفع سهم موبكو بنسبة 15.8% بحلول التوقيت نفسه، وكان ثالث أعلى سهم من حيث قيم التداول.

فيما تصدر سهم مجموعة طلعت مصطفى قيم التداولات الصباحية يوم الأحد، وارتفع السهم بنسبة 2.35% بحلول الساعة 12 ظهرا.

الدولار

تتواصل تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوقين الرسمية والموازية بمصر منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

وبحلول الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة يوم الأحد تُداول الدولار في السوق الموازية بمصر في نطاق بين 47.15 و47.50 جنيه مرتفعا بشكل طفيف عن مستويات يوم السبت، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما السعر الرسمي للدولار فهو في نطاق بين نحو 46.85 و 46.95 جنيه، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

تمويل للبيئة

بدأت مصر مناقشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار لدعم البيئة والمناخ، وفق بيان لوزارة البيئة المصرية يوم السبت.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال، إبان توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة قيمة قرض من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار، إن الاتفاق مع الصندوق يُمكّن بلاده من التقدم للحصول على تمويل للاستدامة البيئية من الصندوق في حدود مليار أو 1.2 مليار دولار.

السندات

ارتفع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.187% يوم الجمعة من 7.179% الخميس.

كما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 10.905% الجمعة من 10.872% الخميس.

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